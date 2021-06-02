В Карелии 19-летнняя водитель без прав улетела на легковушке в кювет и перевернулась

Юная водитель без прав и ее 14-летняя пассажирка получили травмы в ДТП на трассе в Прионежском районе.

По информации Госавтоиспекции Карелии, 2 июня на 0 км + 230 м региональной автодороги «Кола»-435 км — Петрозаводск произошло опрокидывание автомобиля. В 4 часа утра 19-летняя девушка, не имея водительских прав, управляя автомобилем Lada Granta, улетела кювет и перевернулась.

В результате происшествия пострадали юная водитель и ее 14-летняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее в Карелии водитель получила травмы в ДТП, устроенном лихачом на встречке.