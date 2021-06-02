В Карелии водитель получила травмы в ДТП, устроенной лихачом на встречке

Авария с пострадавшей 45-летней женщиной произошла на федеральной трассе в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 2 июня, в 19:45 на 434 км федеральной автодороги «Кола» 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», не убедившись в безопасности, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с встречным автомобилем Volkswagen Golf.

В результате происшествия травмы получила 45-летняя водитель иномарки.

Ранее пьяный водитель устроил страшную аварию на севере Карелии, пострадал 15-летний подросток.