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Пьяный водитель устроил страшную аварию на севере Карелии, пострадал 15-летний подросток

Новости. Происшествия
10:19, 03 Июня 2021
фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Беломорском районе, где столкнулись два автомобиля.

Напомним, серьезное ДТП на трассе «Кола» 2 июня потребовало привлечения сил пожарных подразделений сразу двух районов.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду в 17:25 на 843 км + 700 м федеральной автодороги «Кола» пьяный водитель совершил столкновение с автомобилем дорожной службы. Нетрезвым водителем оказался 37-летний мужчина. Он, управляя «ВАЗ-21093», выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ-33023 «Шмель 11А» (спецтранспорт для нанесения дорожной разметки) и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия травмы получил 15-летний пассажир ВАЗа. Подросток был был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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