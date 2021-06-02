Пьяный водитель устроил страшную аварию на севере Карелии, пострадал 15-летний подросток

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП в Беломорском районе, где столкнулись два автомобиля.

Напомним, серьезное ДТП на трассе «Кола» 2 июня потребовало привлечения сил пожарных подразделений сразу двух районов.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду в 17:25 на 843 км + 700 м федеральной автодороги «Кола» пьяный водитель совершил столкновение с автомобилем дорожной службы. Нетрезвым водителем оказался 37-летний мужчина. Он, управляя «ВАЗ-21093», выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ-33023 «Шмель 11А» (спецтранспорт для нанесения дорожной разметки) и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия травмы получил 15-летний пассажир ВАЗа. Подросток был был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.