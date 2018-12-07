Фуру с 11 тоннами форели и икры из Карелии задержали под Ростовом

Рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области остановили большегруз, в котором с нарушением перевозили 11 тонн форели и лососевой икры, сообщает областное управление ветеринарии.

"Фуру с краснодарскими номерами остановили для досмотра. Водитель перевозил груз из Карелии в Сочи", - сказано в сообщении.

Оказалось, что в ветеринарных документах на груз числилась другая машина. Сам водитель рассказал, что автомобиль загрузили не в Карелии, а Санкт-Петербурге.

Водителя привлекли к административной ответственности, пишет "Ростов газета".