Фуру с 11 тоннами форели и икры из Карелии задержали под Ростовом

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Рядом с Каменском-Шахтинским Ростовской области остановили большегруз, в котором с нарушением перевозили 11 тонн форели и лососевой икры, сообщает областное управление ветеринарии.
"Фуру с краснодарскими номерами остановили для досмотра. Водитель перевозил груз из Карелии в Сочи", - сказано в сообщении.
Оказалось, что в ветеринарных документах на груз числилась другая машина. Сам водитель рассказал, что автомобиль загрузили не в Карелии, а Санкт-Петербурге.
Водителя привлекли к административной ответственности, пишет "Ростов газета".
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