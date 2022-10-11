Футболист из Карелии забил самый красивый гол чемпионата СЗФО (ВИДЕО)

Гол воспитанника спортивной школы №7 Петрозаводска, полузащитника Данилы Зилевского, набрал наибольшее число голосов болельщиков.

Гол, забитый Данилой Зелевским в ворота спортшколы №2 Василеостровского района «Звезда» из Санкт-Петербурга, набрал наибольшее число голосов болельщиков. Голосование проходило в телеграм-канале Объединения федераций футбола «Северо-Запад», пишут на сайте ОФФ.

Болельщики выбирали из семи голов, выбранных оргкомитетом чемпионата Северо-Западного федерального округа среди мужских команд в сезоне 2022 года. По итогам недельного голосования в телеграм-канале ОФФ «Северо-Запад» мяч, забитый Данилом Зилевским, набрал 46% голосов и опередил конкурентов..

Зилевский отличился 3 сентября в гостевом матче против петербургской командой «Звезда» (2:0). 22-летний хавбек «СШ-7 – Карелии» забил в компенсированное время дальним ударом с рикошетом от перекладины. Всего на счету футболиста шесть забитых мячей в прошедшем чемпионате.

Данилу Зилевскому будет вручен специальный приз от Объединения федераций футбола «Северо-Запад».