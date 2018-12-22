Футболист устроил пикантную фотосессию на пляже

Экс-супруг Бузовой показал откровенные фото на пляже с другой.

31-летний Дмитрий Тарасов и 24-летняя Анастасия Костенко около недели отдыхают на Мальдивах. До этого супруги выкладывали в Instagram в основном снимки с дочкой, но накануне показали кадры из чувственной съемки, для которой позировали вдвоем, пишет lady.

На фото Тарасов и Костенко запечатлены на пляже в купальных костюмах, нежно обнимающимися и прижимающимися друг к другу.

Фанаты засыпали супругов комплиментами и назвали их самой милой и красивой парой.

Но некоторым пользователям сети фотосессия в купальниках показалась вульгарной. "Пошло как-то, особенно, где Настя сидит между ног у Тарасова", "Ужас, уже бы совсем голыми фоткались!", "Переигрывают оба, получается вульгарно", "Зачем при всех лапать жену за грудь? Постеснялся бы", — пристыдили они Анастасию и Дмитрия.

Издание напоминает, что Тарасов и Костенко сыграли роскошную свадьбу в конце 2017 года, а в июле 2018 года стали родителями. Для модели это первый ребенок, а у футболиста уже есть старшая дочь от первого брака. Ранее футболист, напомним, был женат на Ольге Бузовой, с которой развелся в декабре 2016 года.