Футбольная болельщица из Китая стала порнозвездой в Москве

Китаянка обратилась в полицию после оргии в Москве

Гражданка Китая Ван Нин, приехавшая в Москву на чемпионат мира по футболу, обратилась в дежурную часть отдела МВД РФ по Мещанскому району после группового секса с двумя другими туристами, сообщает "Лайф".

По данным канала, 34-летняя женщина познакомилась в столице с двумя молодыми людьми и решила провести с ними время. Они отправились в отель, где занялись групповым сексом.

После полового акта женщина обратила внимание на то, что один из участников оргии снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Китаянка попросила удалить ролик, однако позднее засомневалась в честности молодого человека. Тогда Ван Нин обратилась в полицию с просьбой разыскать знакомого и удалить запись с его телефона.

Полиция направила запрос в отель для установления данных молодых людей.