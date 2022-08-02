Гадюка поселилась в новом микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

В жилом комплексе «Скандинавия» на Древлянке змея ежедневно выходит на прогулку.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» жительница Древлянки опубликовала фото гадюки. Как рассказал «Столице на Онего» автор снимка, змея ползает по улице Оборонной, недалеко от новой школы № 55.
«В Скандинавии. Каждое утро, в одном и том же месте…», — комментирует фото петрозаводчанка.
Ранее в Питкяранте на улице была замечена змея.
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