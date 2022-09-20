Галерею передовиков производства в центре Петрозаводска передадут в собственность города

Галерея расположена на улице Энгельса, недалеко от площади Ленина и пока принадлежит частным собственникам.

Галерею передовиков производства на улице Фридриха Энгельса в Петрозаводске передадут из частных рук в муниципальную собственность. Об этом пойдет речь 13 октября на внеочередном заседании Петросовета.



Нынешний владелец галереи, ООО «ПТЗ Центр» решил передать объект в собственность города.



Комитет жилищно-коммунального хозяйства и комитет градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска против этого предложения не возражают, говорится в пресс-релизе Петросовета.



Отметим, галерею возвели по проекту архитектора Эльвины Адалевой в 1970-х годах.



Также отметим, согласно открытым источникам, ООО «ПТЗ Центр» занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом.