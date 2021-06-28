Галина Гореликова оценила, как организованы курсы в рамках проекта «Содействие занятости» на базе колледжа технологии и предпринимательства

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике карельского парламента Галина Гореликова посетила «Колледж технологий и предпринимательства», где сейчас организованы курсы профессионального обучения парикмахерскому искусству.

Обучение на базе колледжа реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по стандартам Worldskills.

«С 2021 года в рамках федерального проекта „Содействие занятости“ в Карелии организовано профессиональное обучение для безработных граждан, пенсионеров, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Это прекрасная возможность приобрести новые навыки и компетенции для успешного трудоустройства. Сейчас рынок труда достаточно гибкий, отрадно, что наши граждане идут на этот шаг — получают новую профессию и дополнительное образование. Колледж успешно справляется с поставленными задачами», — отметила депутат Галина Гореликова.

Парламентарий совместно с директором образовательного учреждения Галиной Германовой оценила, как проходят практические занятия, обсудила с учащимися причины поступления на курсы и этапы обучения.

Так, сегодня на практическом занятии присутствовали многодетные мамы, пенсионеры. Учащиеся с удовольствием получают новые знания и навыки.

В настоящее время колледж также готовит пекарей, специалистов по маникюру, кондитеров, портных. Подробнее информация о программах профессионального обучения на сайте колледжа.