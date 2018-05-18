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Новости. Политика
06:40, 18 Мая 2018

Галина Ширшина может стать кандидатом в мэры Москвы от партии "Яблоко"

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Об этом рассказал политтехнолог и общественный активист Максим Кац.

Жители Москвы 9 сентября будут выбирать мэра. Партия "Яблоко" своего кандидата впервые определит через процедуру праймериз.

Как рассказал в Живом журнале Максим Кац, кандидатом может стать бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина.

"…Если будет выдвинут Митрохин, а это при текущем составе кандидатов запросто может произойти, для мэрии эти выборы пройдут по максимально спокойному сценарию. Он наберёт 3% и это все знают, он не объединит вокруг себя никого, будет мочить всех других демократов и сосредоточится на локальных проблемах Москвы. Никого другого не допустят. Вы можете потом сколько угодно говорить, что это не ваш кандидат и он вас не представлял, это никого не будет интересовать.

Если Яблоко сейчас выдвинет необычного кандидата, Юрия Сапрыкина, Илью Азара, Михаила Зыгаря, Илью Варламова, Галину Ширшину - всех тех, к кому я хожу сейчас, сценарий будет совсем другой. Никакого не будет спокойствия, будет конкуренция между двумя кандидатами, а могут допустить и третьего".

По мнению Каца, партия "может выдвинуть кого-то такого, кто вызовет у людей воодушевление".

"Это тот шанс, который мы с вами можем использовать, чтобы повернуть курс, по которому идёт власть. Чтобы произвести сильного спикера от нашего фланга, который будет громко заявлять наши ценности. Чтобы дать бой и показать, что не всё единогласно".

Как рассказала лидер "Яблока", депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова, на данный момент в партии получили заявки на участие в праймериз от 37 человек. Среди них - лидер столичного "Яблока" Сергей Митрохин, глава Гагаринского района Москвы Елена Русакова, профессор Высшей школы экономики, экономист Игорь Николаев, гроссмейстер, депутат района Тропарево-Никулино от партии Игорь Глек, координатор волонтерского движения "Лиза Алерт", депутат района Арбат Виктор Дулин, избранный от "Яблока" глава столичного района Якиманка Андрей Морев и многие другие.

Фамилию Галины Ширшиной Слабунова пока не называет.

Выборщиками станут почти 4 тысячи человек, среди них депутаты и кандидаты в депутаты на муниципальных выборах 2017 года, волонтеры президентской кампании 2018 года, лидеры общественного мнения Москвы и известные журналисты, люди, жертвовавшие партии средства в последние три года.

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-05-18 08:30:40
аха-хах!!!!!!!!!! таки москвичи не дураки! Они живут как у Христа за пазухой! Поменяют они Собянина на эту мадам.... Приезжайте, посмотрите, во что яблочная компашка город превратила! Хотите демократии - выбирайте!!!! Она вам город за год угробит..... конечно, маргиналов предостаточно, но выбрать такое....
User
2018-05-18 08:22:28
А-ха-ха! Вы бы поаккуратнее с утра с такими новостями, у Врунса инфаркт может случиться. :)
Бородатый
2018-05-18 08:04:44
"Ну, всё! Пропал калабуховский дом."
Navicom Navicom
2018-05-18 07:23:13
Галине вот только это надо!? Опять обольют грязью и нервы вымотают. Тем более в Москве где мэр распоряжается бюджетом в половину всей страны и назначается президентом как министр по сути...
Гость
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