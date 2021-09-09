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Галина Ширшина призвала голосовать за «Яблоко»

Новости. Общество
11:00, 11 Сентября 2021
фото: © Эмилия Слабунова

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Бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина обратилась к жителям Карелии с призывом голосовать за партию «Яблоко».

— Дорогие земляки! Я, Галина Ширшина, призываю вас поддержать партию «Яблоко» на выборах в Законодательное Собрание. В 2013 году, накануне выборов мэра Петрозаводска, я обязалась исполнить «яблочную» программу развития, и вы меня тогда поддержали. После этого было много сделано.

Вы помните, что уже в 2013 году в Петрозаводске была отменена дорогостоящая и не нужная населению инаугурация мэра и были введены еженедельные видеотчеты главы города перед населением. Стоимость проезда в троллейбусе была снижена больше чем в полтора раза — до 10 рублей. Частные перевозчики были вынуждены также снизить стоимость проезда в автобусах до 15 рублей. Мы отменили «золотые парашюты» для чиновников мэрии и очистили город от незаконной рекламы. Я лично наложила вето на решение депутатов Петросовета об отмене прямых, всенародных выборов мэра столицы.

Два года, до тех пор, пока лидеры «Единой России» Худилайнен и Боднарчук не отстранили меня от должности, наша команда честно работала на благо жителей Петрозаводска.

Я уверена, что сегодня команда партии «Яблоко» будет честно, эффективно и профессионально отстаивать интересы жителей Карелии. Голосуйте за «Яблоко»!

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия; Дата изготовления: 07.09.2021; Дата публикации: 11.09.2021. Тираж: 1 экз.

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