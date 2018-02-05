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Новости. Общество
13:56, 05 Февраля 2018

Галина Васильева возглавила в Карелии общественный штаб кандидата в президенты от КПРФ Грудинина

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В Петрозаводске на партийной площадке КПРФ состоялось собрание сторонников кандидата в президенты Павла Грудинина.

Об этом сообщается в группе сторонников Павла Грудинина в Карелии.  

В Петрозаводске на партийной площадке КПРФ состоялось собрание сторонников кандидата в президенты Павла Грудинина и был организовали штаб общественной поддержки - из тех, кто не является членом КПРФ, но выступает за кандидата и готов бескорыстно помогать в его избирательной кампании.

Руководителем общественного штаба выбрали Галину Васильевну Васильеву, депутата Петросовета и многолетнего директора лицея № 13. Среди сторонников Грудинина - педагоги, предприниматели, рабочие, студенты, пенсионеры.

"Встретились, познакомились, обсудили ход предвыборной кампании и наше в ней участие. Официальный региональный штаб Павла Грудинина в Карелии работает на базе КПРФ, его возглавляет Евгений Ульянов. Мы же решили помогать ему на общественных началах", - говорится в сообщении в группе сторонников. 

 

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Комментарии

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zanoza
2018-02-05 19:26:31
Капец штабу :)
однозначно
2018-02-05 16:08:53
Нашли друг друга. Оба сельхоз труженики. Один совхозные земли в аренду под гипермаркеты сдает, другая школьные теплицы местным барыгам под рассаду. Вместе строят коммунизм
Доктор Лень
2018-02-05 18:06:47
однозначно, "барыгам" под "нашУ"? Тады у пациентов весёлый, обезболенный ..(диагноз) "коммунизм)!
d
2018-02-05 16:50:52
однозначно, рыдаем от смеха :) :) :)
Сеня
2018-02-05 14:06:02
Кто ж её назначил то ?? Кто и хотел бы голосовать за Грудинина сбегут к другим кандидатам с таким непопулярным в народе "штабистом". Ох уж эти коммунисты , мля ( циник ).
Гость
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