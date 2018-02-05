Галина Васильева возглавила в Карелии общественный штаб кандидата в президенты от КПРФ Грудинина

В Петрозаводске на партийной площадке КПРФ состоялось собрание сторонников кандидата в президенты Павла Грудинина.

Об этом сообщается в группе сторонников Павла Грудинина в Карелии.

В Петрозаводске на партийной площадке КПРФ состоялось собрание сторонников кандидата в президенты Павла Грудинина и был организовали штаб общественной поддержки - из тех, кто не является членом КПРФ, но выступает за кандидата и готов бескорыстно помогать в его избирательной кампании.

Руководителем общественного штаба выбрали Галину Васильевну Васильеву, депутата Петросовета и многолетнего директора лицея № 13. Среди сторонников Грудинина - педагоги, предприниматели, рабочие, студенты, пенсионеры.

"Встретились, познакомились, обсудили ход предвыборной кампании и наше в ней участие. Официальный региональный штаб Павла Грудинина в Карелии работает на базе КПРФ, его возглавляет Евгений Ульянов. Мы же решили помогать ему на общественных началах", - говорится в сообщении в группе сторонников.