Реклама на сайте

Досрочно введен в эксплуатацию второй дом в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.01.2024 13:09
Квартиру в «Баренц групп» выгодно покупать по льготной ипотеке
Сегодня 10:16
В Петрозаводске построят спортивный центр активного отдыха
Сегодня 07:00

Штаб общественной поддержки открылся в Петрозаводске

Новости. Общество
19:42, 31 Января 2024
фото: Правительство Карелии

Новости партнеров

Новое общественное пространство заработало 31 января в столице Карелии.

В Петрозаводске создано новое пространство, где предсавители общественных организаций и просто активные горожане смогут общаться, проводить различные мероприятия и вместе воплощать в жизнь новые проекты.

Уже в первый день работы Штаба, 31 января, в нем было многолюдно, и с первого взгляда стало понятно: новая площадка очень востребована. С утра здесь начались мастер-классы, встречи, акции. Гостями нового пространства стали первые лица города и республики, представители карельских предприятий и организаций, а также общественники и молодежные активисты.

«Создание такого пространства – важное событие для Карелии. Сюда можно прийти со своими инициативами, поделиться опытом, знаниями, подискутировать. Честно скажу, выстроилась очередь. Эта площадка не только уютная, светлая, но и оборудованная всем необходимым для того, чтобы общественники могли пользоваться современными ресурсами и технологиями, причем на абсолютно безвозмездной основе», – рассказала на открытии руководитель штаба Марина Гуменникова.

В помещениях штаба есть оргтехника, интернет, а также система для видеоконференций. По видеосвязи в открытии штаба смогли поучаствовать и представители районов республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, который является председателем Штаба общественной поддержки, отметил: востребованность новой площадки – очень важный и позитивный знак.

«Это говорит о том, что у нашего Штаба общественной поддержки есть самое главное – это те активные люди, которые готовы здесь собираться, обсуждать, предлагать и реализовывать проекты. Работать, объединяясь во благо нашей большой России и нашей любимой Карелии. Именно здесь, на этой площадке, мы будем обсуждать, двигать вперед наши инициативы, всё то, что должно поддержать курс созидания, которым сегодня очевидно идет наша страна», – сказал руководитель региона.

Представители общественных организаций провели презентации своих проектов. Так, благотворительный фонд «Живой город» из Костомукши организовал мастер-классы по проекту «Центр добра и взаимной поддержки». В его рамках активисты проводят «Фестиваль эмоционального здоровья».

«Мы запустили проект в прошлом году при поддержке Фонда грантов главы Карелии. Но основная проблема была в том, что в Петрозаводске у нас нет своего помещения, где мы могли бы собирать единомышленников и делиться наработанным опытом. Для нас открытие такой площадки – долгожданное событие. Это мечта любого общественника! Мы уже формируем график встреч на последующие дни», – рассказала председатель фонда «Живой город» Оксана Шаманская.

Рады новой площадке и участники патриотического движения «Карельский фронт». Оно возникло, чтобы объединить активистов, которые помогают бойцам на передовой, отвозят гуманитарные грузы.

«Штаб общественной поддержки – это уникальное пространство, где можно собираться для проведения мероприятий. Это помещение позволяет не только проводить встречи, конференции или собрания, но и временные выставки и даже концерты», – отметил председатель движения, член Общественной палаты РФ Илья Герасев.

Штаб общественной поддержки работает по адресу: Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, 10, второй подъезд, помещение 38 (второй этаж). Площадка открыта без выходных и перерывов, с 10.00 до 19.00.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
28.01.2024, 22:00
В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры
29.01.2024, 09:12
Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.