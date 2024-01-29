Штаб общественной поддержки открылся в Петрозаводске

Новое общественное пространство заработало 31 января в столице Карелии.

В Петрозаводске создано новое пространство, где предсавители общественных организаций и просто активные горожане смогут общаться, проводить различные мероприятия и вместе воплощать в жизнь новые проекты.

Уже в первый день работы Штаба, 31 января, в нем было многолюдно, и с первого взгляда стало понятно: новая площадка очень востребована. С утра здесь начались мастер-классы, встречи, акции. Гостями нового пространства стали первые лица города и республики, представители карельских предприятий и организаций, а также общественники и молодежные активисты.

«Создание такого пространства – важное событие для Карелии. Сюда можно прийти со своими инициативами, поделиться опытом, знаниями, подискутировать. Честно скажу, выстроилась очередь. Эта площадка не только уютная, светлая, но и оборудованная всем необходимым для того, чтобы общественники могли пользоваться современными ресурсами и технологиями, причем на абсолютно безвозмездной основе», – рассказала на открытии руководитель штаба Марина Гуменникова.

В помещениях штаба есть оргтехника, интернет, а также система для видеоконференций. По видеосвязи в открытии штаба смогли поучаствовать и представители районов республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, который является председателем Штаба общественной поддержки, отметил: востребованность новой площадки – очень важный и позитивный знак.

«Это говорит о том, что у нашего Штаба общественной поддержки есть самое главное – это те активные люди, которые готовы здесь собираться, обсуждать, предлагать и реализовывать проекты. Работать, объединяясь во благо нашей большой России и нашей любимой Карелии. Именно здесь, на этой площадке, мы будем обсуждать, двигать вперед наши инициативы, всё то, что должно поддержать курс созидания, которым сегодня очевидно идет наша страна», – сказал руководитель региона.

Представители общественных организаций провели презентации своих проектов. Так, благотворительный фонд «Живой город» из Костомукши организовал мастер-классы по проекту «Центр добра и взаимной поддержки». В его рамках активисты проводят «Фестиваль эмоционального здоровья».

«Мы запустили проект в прошлом году при поддержке Фонда грантов главы Карелии. Но основная проблема была в том, что в Петрозаводске у нас нет своего помещения, где мы могли бы собирать единомышленников и делиться наработанным опытом. Для нас открытие такой площадки – долгожданное событие. Это мечта любого общественника! Мы уже формируем график встреч на последующие дни», – рассказала председатель фонда «Живой город» Оксана Шаманская.

Рады новой площадке и участники патриотического движения «Карельский фронт». Оно возникло, чтобы объединить активистов, которые помогают бойцам на передовой, отвозят гуманитарные грузы.

«Штаб общественной поддержки – это уникальное пространство, где можно собираться для проведения мероприятий. Это помещение позволяет не только проводить встречи, конференции или собрания, но и временные выставки и даже концерты», – отметил председатель движения, член Общественной палаты РФ Илья Герасев.

Штаб общественной поддержки работает по адресу: Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, 10, второй подъезд, помещение 38 (второй этаж). Площадка открыта без выходных и перерывов, с 10.00 до 19.00.