Галкин будет отбывать наказание с бывшими судьями

Бывший председатель Государственного контрольного комитета Виталий Галкин, осужденный за взяточничество, будет отбывать наказание в колонии Республики Коми.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" начальник карельского УФСИН Александр Терех.

Галкина, как бывшего судью, отправят в ИК №49 строгого режима для осужденных бывших работников судов и правоохранительных органов.

По словам Тереха, Галкин "будет этапирован в ближайшее время".

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