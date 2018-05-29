Галкин будет отбывать наказание с бывшими судьями

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Бывший председатель Государственного контрольного комитета Виталий Галкин, осужденный за взяточничество, будет отбывать наказание в колонии Республики Коми.
Об этом сообщил "Вестям Карелии" начальник карельского УФСИН Александр Терех.
Галкина, как бывшего судью, отправят в ИК №49 строгого режима для осужденных бывших работников судов и правоохранительных органов.
По словам Тереха, Галкин "будет этапирован в ближайшее время".
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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