Галкин рассказал, какую пенсию получает Пугачева

Максим Галкин в интервью признался, что сумма пенсии "испугала" супругу.

Максим Галкин рассказал, что пенсия его жены, Аллы Пугачевой, составляла две тысячи рублей. Об этом он сообщил в разговоре с рэпером Бастой в эфире программы "GazLive", пишет "Московский комсомолец".

Галкин признался, что эта сумма "испугала" его супругу.

Ранее СМИ писали о том, что Пугачева жаловалась на размер своей пенсии. Так, на свадьбе внука Никиты Преснякова она заявила, что пенсия у нее небольшая, но год она еще протянет.

Когда певице исполнилось 55 лет, ей назначили пенсию в две тысячи рублей, но со временем размер регулярных выплат увеличился в несколько раз, и она начала получать около 11 тысяч рублей ежемесячно.