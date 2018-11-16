Галкин рассказал, какую пенсию получает Пугачева

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Максим Галкин в интервью признался, что сумма пенсии "испугала" супругу.
Максим Галкин рассказал, что пенсия его жены, Аллы Пугачевой, составляла две тысячи рублей. Об этом он сообщил в разговоре с рэпером Бастой в эфире программы "GazLive", пишет "Московский комсомолец".
Галкин признался, что эта сумма "испугала" его супругу.
Ранее СМИ писали о том, что Пугачева жаловалась на размер своей пенсии. Так, на свадьбе внука Никиты Преснякова она заявила, что пенсия у нее небольшая, но год она еще протянет.
Когда певице исполнилось 55 лет, ей назначили пенсию в две тысячи рублей, но со временем размер регулярных выплат увеличился в несколько раз, и она начала получать около 11 тысяч рублей ежемесячно.
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