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Новости. Общество
21:20, 02 Ноября 2019
фото: globallookpress.com

Галкин специально для Бузовой сделал классификацию хейтеров

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Телеведущий Максим Галкин отреагировал на пост певицы Ольги Бузовой в Instagram.

Ранее Бузова задалась вопросом, откуда столько сил у хейтеров, которые пишут, в том числе и ей, негативные комментарии. Она не понимает, зачем люди развлекаются и устраивают травлю в Сети, пишет "Телепрограмма".

В комментариях под постом отметился Максим Галкин. По его признанию, негативные комментарии бывают разные. В его классификации есть критики, которые просто высказывают свою точку зрения. Он не видит в этом ничего плохого, потому что каждый имеет право донести до звезды свою позицию.

Также есть так называемые вампиры. Им доставляет наслаждение написать гадость звезде. Встречаются также неадекватные персонажи. Они вообще, как считает Галкин, не понимают, что и кому пишут. Сам он их называет сумасшедшими.

"Ну и, наконец, есть просто завистники. Я сделал наблюдение — у тех, кто пишет самые злобные комментарии, очень часто в собственных аккаунтах либо одни кошечки, либо одни цветочки, либо семейные фото с маленькими детьми и обязательно надпись в шапке профиля "Давайте сделаем мир добрее!". Таких я называю "Непоследовательные говнюки", — сказал Галкин, добавив, что проще певице вообще забить на таких людей.

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Комментарии

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Беня
2019-11-02 23:10:30
А! Ну ясно. Я завистник. Причем черный :)
Гость
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