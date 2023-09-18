Гапанович откроет на набережной Петрозаводска «Котопесый дом»

Создатель «Долины зайцев» Сергей Гапанович работает над новым арт-объектом.

Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович, удививший в этом году петрозаводчан петроглифами на бордюрах, установит в столице Карелии еще один арт-объект. Он работает на набережной над «Котопесным домом». Об этом пишет «МК в Карелии» со ссылкой на благотворительный фонд «Рекс».

Камень для «Котопесого дома» искали долго. А нашли его в самом сердце города.

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