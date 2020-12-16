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"Гаражная амнистия" устранит причины судебных исков владельцев гаражей в Карелии

Новости. Общество
16:16, 17 Декабря 2020
фото: © РИА/Александр Кряжев
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Законопроект об упрощенной регистрации гаражей, построенных до 2004 года, внесли в Госдуму.

Документ размещен в электронное базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, граждане, использующие гаражи, построенные до принятия Градостроительного кодекса в 2004 года на государственной или муниципальной земле, могут в упрощенном порядке стать его владельцами. В частности, это предусматривается в случае, если участок был каким-либо образом выделен ему или образован из участка, выделенного гаражному кооперативу.

Ранее эксперт отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Карелии Ксения Панченко сообщила, что проблемы с оформлением прав собственности возникают у членов кооперативов, построивших гаражи в советские времена. Зачастую у них нет актов о вводе объектов в эксплуатацию, что становится основанием для отказа в регистрации права собственности.

Однако, в Карелии получила массовое распространение практика, когда владельцы таких гаражей обращаются в суды и добиваются положительного решения, сообщила представитель Росреестра.

Что даст "гаражная амнистия", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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