"Гаражная амнистия" устранит причины судебных исков владельцев гаражей в Карелии

Ранее эксперт отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Карелии Ксения Панченко сообщила, что проблемы с оформлением прав собственности возникают у членов кооперативов, построивших гаражи в советские времена. Зачастую у них нет актов о вводе объектов в эксплуатацию, что становится основанием для отказа в регистрации права собственности.

Однако, в Карелии получила массовое распространение практика, когда владельцы таких гаражей обращаются в суды и добиваются положительного решения, сообщила представитель Росреестра.

Что даст "гаражная амнистия", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".