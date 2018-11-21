Гарик Мартиросян сменил профессию

Знаменитый российский шоумен сообщил об окончании лётных курсов.

Популярный юморист, художественный руководитель и "резидент" шоу Comedy Club Гарик Мартиросян выучился на пилота гражданской авиации, пишет "Узнай все". Об окончании лётных курсов "на отлично" шоумен сообщил на своей страничке в Инстаграм, опубликовав фото в костюме пилота.



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"Сегодня первый полёт, – написал Мартиросян под снимком, сделанным в московском аэропорту "Домодедово". – Капитан Мартиросян к полёту готов!".