Гарик Мартиросян сменил профессию

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Знаменитый российский шоумен сообщил об окончании лётных курсов.
Популярный юморист, художественный руководитель и "резидент" шоу Comedy Club Гарик Мартиросян выучился на пилота гражданской авиации, пишет "Узнай все". Об окончании лётных курсов "на отлично" шоумен сообщил на своей страничке в Инстаграм, опубликовав фото в костюме пилота.
"Сегодня первый полёт, – написал Мартиросян под снимком, сделанным в московском аэропорту "Домодедово". – Капитан Мартиросян к полёту готов!".
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