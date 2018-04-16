Гаврилов уверен, что в суде докажет абсурдность обвинения по делу о надписях на стенах

Бывший заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Алексей Гаврилов рассказал политологу Олегу Реуту про уголовное дело о вандализме.

В Петрозаводске начался суд над Алексеем Гавриловым. Бывший вице-спикер Законадательного собрания обвиняется по статье "Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением". Пострадавшими по делу признаны экс-депутат Петросовета Дмитрий Макеев и депутат Госдумы Валентина Пивненко.

"Знаете, тут в каком-то смысле потерпевший – судья, который должен разбираться в этом деле. При этом следствие самому себе разрешило нарушать закон. Надеюсь, что суд даст и этому правовую оценку. Понимаю, что обвинительный приговор написать легче, чем оправдательный. И судье будет действительно тяжело. Но исход судебных рассмотрений уголовных дел в отношении Владимира Собинского и Ванды Патенко, а теперь и Юрия Дмитриева показывает, что если суд на деле разбирается объективно, то шанс на защиту есть", - сказал Алексей Гаврилов.

"Считаю, что дело мы выиграем, в том смысле, что докажем абсурдность предъявленного обвинения. Но, конечно, останется вопрос о том, что делать с непрофессионалами, которые в Карелии такие уголовные дела возбуждают?" - добавил он.

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