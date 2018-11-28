Где купить хорошую квартиру

Для большинства покупателей жилья определяющим фактором при выборе новостройки является ее местоположение.

Одни отдают предпочтение привычному району, где жили до покупки новой квартиры. Другие ориентируются на близость к работе или месту учебы. Тем, кто имеет дачи или загородные дома, важно, чтобы было удобно выезжать за город в определенном направлении.

Но есть и такие, кто готов рассмотреть любую локацию. Главное, чтобы рядом была необходимая инфраструктура, станция метро и зеленые зоны. В этом случае идеально подойдут квартиры в Московском районе Санкт-Петербурга.

Этот район на протяжении нескольких лет входит в тройку лучших для проживания. Здесь прекрасно развита инфраструктура и транспортная сеть, отсюда можно быстро добираться в центр города, аэропорт, знаменитые предместья северной столицы. В Московском районе можно найти жилье как премиального класса, так и вполне доступные новостройки сегмента комфорт.

Например, удачным выбором станет ЖК "Полис на Московской" от компании "Полис Групп". Комплекс строится в квартале, ограниченном 2-м Предпортовым проездом и Кубинской улицей, всего в 15 минутах ходьбы от площади Победы и метро "Московская".

В состав новостройки войдут два кирпично-монолитных корпуса высотой 11 и 12 этажей. Кроме того, проектом предусмотрена внутренняя инфраструктура: подземный паркинг, детский садик, коммерческая зона с магазинами, сервисными службами, кафе и офисами. На закрытой территории ЖК "Полис на Московской" будет создана комфортная среда для жизни. Здесь расположатся игровая детская площадка, спортивная зона с уличными тренажерами, беговой дорожкой и велопарковками, зона отдыха. Въезд автотранспорта на территорию будет закрыт.

Выбор есть

Тем, кому Московской район не подходит, компания "Полис Групп" предлагает новостройки в Питере в других районах:

1.В Приморском районе строится ЖК "Полис на Комендантском". Это эко-проект, при реализации которого применяются новейшие энергосберегающие технологии и соблюдаются экостандарты.

2.В восточной части Петербурга представлено еще три новостройки компании. В Невском районе на Октябрьской набережной расположится ЖК "Полис на Неве". Это один из немногих в городе проектов класса комфорт с широким ассортиментом видового жилья: фасады одного из двух корпусов развернуты вдоль главной водной артерии Петербурга.

На севере города находятся два объекта компании. На границе Калининского района Петербурга и Всеволожского Ленобласти, в Мурино, расположен ЖК "Краски лета". Это крупный проект, включающий в себя не только жилые корпуса, но и инфраструктурные объекты. Часть домов уже сдана, и здесь можно купить готовую квартиру.

Еще две новостройки находятся в областном Кудрово. Они расположены недалеко от метро. ЖК "Вернисаж", крупный проект с качественной внутренней инфраструктурой, находится на финальной стадии строительства. Большинство корпусов уже сдано и заселено, оставшиеся будут введены в эксплуатацию в этом году. ЖК "ПаркЛэнд" вплотную примыкает к парку Оккервиль и даже имеет отдельный выход в парк прямо с внутренней территории.

Во всех новостройках представлен широкий ассортимент квартир, комфортная и безопасная среда проживания и набор дополнительных опций. При этом цены на жилье весьма выгодные.

На правах рекламы