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Новости. Общество
13:27, 28 Ноября 2018
фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Где купить хорошую квартиру

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Для большинства покупателей жилья определяющим фактором при выборе новостройки является ее местоположение.

Одни отдают предпочтение привычному району, где жили до покупки новой квартиры. Другие ориентируются на близость к работе или месту учебы. Тем, кто имеет дачи или загородные дома, важно, чтобы было удобно выезжать за город в определенном направлении.

Но есть и такие, кто готов рассмотреть любую локацию. Главное, чтобы рядом была необходимая инфраструктура, станция метро и зеленые зоны. В этом случае идеально подойдут квартиры в Московском районе Санкт-Петербурга.

Этот район на протяжении нескольких лет входит в тройку лучших для проживания. Здесь прекрасно развита инфраструктура и транспортная сеть, отсюда можно быстро добираться в центр города, аэропорт, знаменитые предместья северной столицы. В Московском районе можно найти жилье как премиального класса, так и вполне доступные новостройки сегмента комфорт.

Например, удачным выбором станет ЖК "Полис на Московской" от компании "Полис Групп". Комплекс строится в квартале, ограниченном 2-м Предпортовым проездом и Кубинской улицей, всего в 15 минутах ходьбы от площади Победы и метро "Московская".

В состав новостройки войдут два кирпично-монолитных корпуса высотой 11 и 12 этажей. Кроме того, проектом предусмотрена внутренняя инфраструктура: подземный паркинг, детский садик, коммерческая зона с магазинами, сервисными службами, кафе и офисами. На закрытой территории ЖК "Полис на Московской" будет создана комфортная среда для жизни. Здесь расположатся игровая детская площадка, спортивная зона с уличными тренажерами, беговой дорожкой и велопарковками, зона отдыха. Въезд автотранспорта на территорию будет закрыт.

Выбор есть
Тем, кому Московской район не подходит, компания "Полис Групп" предлагает новостройки в Питере в других районах:

1.В Приморском районе строится ЖК "Полис на Комендантском". Это эко-проект, при реализации которого применяются новейшие энергосберегающие технологии и соблюдаются экостандарты.

2.В восточной части Петербурга представлено еще три новостройки компании. В Невском районе на Октябрьской набережной расположится ЖК "Полис на Неве". Это один из немногих в городе проектов класса комфорт с широким ассортиментом видового жилья: фасады одного из двух корпусов развернуты вдоль главной водной артерии Петербурга.

На севере города находятся два объекта компании. На границе Калининского района Петербурга и Всеволожского Ленобласти, в Мурино, расположен ЖК "Краски лета". Это крупный проект, включающий в себя не только жилые корпуса, но и инфраструктурные объекты. Часть домов уже сдана, и здесь можно купить готовую квартиру.

Еще две новостройки находятся в областном Кудрово. Они расположены недалеко от метро. ЖК "Вернисаж", крупный проект с качественной внутренней инфраструктурой, находится на финальной стадии строительства. Большинство корпусов уже сдано и заселено, оставшиеся будут введены в эксплуатацию в этом году. ЖК "ПаркЛэнд" вплотную примыкает к парку Оккервиль и даже имеет отдельный выход в парк прямо с внутренней территории.

Во всех новостройках представлен широкий ассортимент квартир, комфортная и безопасная среда проживания и набор дополнительных опций. При этом цены на жилье весьма выгодные.

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