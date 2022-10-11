«Где мэр и где Президент?»: главу Петрозаводска впечатлил подбор цитат в выступлении Путина

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава Петрозаводска посмотрел накануне прямую трансляцию выступления президента России на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» и выделил для себя много важных тезисов. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

«Можно задать вопрос: где мэр и где Президент? Ведь не всегда уместно комментировать выступления главы государства. Но, думаю, это другой случай. Ретроспективно возвращаясь к речи Владимира Владимировича в ООН и его фразе «Вы хоть понимаете, что натворили?», следует признать, что тогда это была констатация ситуации, а сегодня по сути – программное выступление, условно выражаясь, «разбор полетов по максимуму» с точки зрения позиционирования России в глобальном пространстве. Соглашусь также с Президентом в том, что существование многополярного мира неизбежно и необходим диалог с «подлинным Западом», а не с его «искусственной либеральной моделью»», - констатирует мэр.

Владимир Любарский особое внимание уделил подбору Путиным цитат в выступлении.

«Президент поблагодарил за эту работу помощников. Надо понимать, что он не говорит что-то просто так и это не его сугубо личное мнение, а выверенная точка зрения авторитетных экспертов, отражающая позицию государства в целом», - пишет глава Петрозаводска.

Так, президент в своем выступлении обратился к «Гарвардской речи» Александра Солженицына.

«Еще в 1978 году Александр Исаевич отметил, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства», заключающееся в том, что «всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем». «Вот это всё и происходит до сих пор», - отметил Путин. Он подчеркнул, что за последние полвека это «ослепление» приобрело «уродливые формы». Президент назвал «зашкаливающим» самомнение тех, кто пытается отменить русскую культуру. И процитировал фрагмент из романа "Бесы" Фёдора Достоевского и философа Александра Зиновьева», - отметил Любарский.