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Новости. Общество
12:50, 30 Мая 2018

Где в Карелии можно поставить подпись против повышения пенсионного возраста

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Карельское республиканское отделение КПРФ подготовило текст обращения против повышения пенсионного возраста в России, подписаться под которым может каждый желающий.

Как только прошли президентские выборы, на федеральном уровне всерьез заговорили о планах повысить пенсионный возраст для россиян. В Карелии, где сейчас женщины выходят на пенсию в 50 лет, а мужчины – в 55, пенсионный возраст, как и по всей стране, может быть повышен на 5-7 и более лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России, по сути, это означает, что миллионы граждан, которые всю жизнь работали и платили взносы в Пенсионный фонд, до пенсии не доживут, или будут пенсионерами всего пару-тройку лет.

Одними из первых против повышения пенсионного возраста выступили коммунисты. Фракция КПРФ в Государственной Думе внесла законопроект о недопущении такого сценария пенсионной реформы. Коммунисты предлагают ввести мораторий на повышение пенсионного возраста.

По инициативе КПРФ по все стране проводится всероссийская акция протеста – нельзя допустить реализации планов правительства, которые обернутся обманом миллионов граждан и социальной катастрофой. Присоединится к ней и Карелия.

Как стало известно, повысить пенсионный возраст могут уже этой осенью – законопроект будет внесен правительством в Госдуму сразу после летних каникул. Поэтому в течение ближайших месяцев КПРФ организует массовое обращение к федеральным органам власти – в Правительство, Госдуму и в администрацию Президента - с протестом против этих планов.

Карельское республиканское отделение КПРФ подготовило текст обращения против повышения пенсионного возраста, подписаться под которым может каждый желающий.  Организован сбор подписей жителей Петрозаводска и районов республики. Поставить свою подпись можно, обратившись в отделение КПРФ по месту жительства. В Петрозаводске это офис на ул. Энгельса, 10, каб. 302. Подробная информация – по тел. 78-45-75.

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Комментарии

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Беня
2018-05-30 15:50:44
Думаю, шо я за них в этом вопросе подпишусь, но как обычно у них, если не обманут, то ничего не получится.
Так шо рассчитывать в этом вопросе буду не на коммунистов, а на исключительно свое здоровье.
кир
2018-05-30 14:11:07
Пенсионный возраст только повышать, так как размножаться вы не хотите. А желаете жизнь прожить шаляй-валяй в курении и пьянстве. Налоги не платить и, если удастся, вообще никогда не работать. Другие страны повышают этот возраст, а вы хотите быть умными и хитрыми, да не получается. Вся хитрость на лице написана. А всё туда же, в калашный ряд стремитесь. Это не касается привычных писателей нашего сайта, не подумайте чего дурного, а затронута ситуация в целом. Изнутри.
Беня
2018-05-30 15:43:58
вот она - справедливая критика потребительского подхода в потребительском обществе среди всеобъемлющего популизма :)
Гарик
2018-05-30 13:50:09

Lana Вы , уже давно отработали свой маткапиал . На таких местах как у вас можно работать вечно , не выходя на пензию , пока не вынесут вперед ногами . Что уж там за народ то забеспокоились ??? Пусть Навальный и Грудинин суетятся . ))))))))))))
Lana
2018-05-30 13:37:26
А где можно поставить подпись за повышение пенсионного возраста? Надо отрабатывать маткапитал.
User
2018-05-30 13:25:18
Истинные коммунисты давно бы подняли вопрос об импичменте, а эти прикормленные так и будут подписи в Спортлото собирать.
Мизантроп
2018-05-30 13:31:38
User, +100500. Уже хорошо, что без голодовок обходятся.
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