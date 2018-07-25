Где в Карелии зарплаты растут быстрее всего, рассказали статистики

Карелиястат проанализировал темпы роста зарплаты в различных видах экономической деятельности в Карелии в январе-мае 2018 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Карелии выросла на 11,9% и составила 37132 рубля 50 копеек.

Лидерами по темпам роста стали, в основном, виды деятельности в социальной сфере с зарплатой ниже среднереспубликанской.

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