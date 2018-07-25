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Новости. Экономика
09:54, 25 Июля 2018

Где в Карелии зарплаты растут быстрее всего, рассказали статистики

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Карелиястат проанализировал темпы роста зарплаты в различных видах экономической деятельности в Карелии в январе-мае 2018 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Карелии выросла на 11,9% и составила 37132 рубля 50 копеек.

Лидерами по темпам роста стали, в основном, виды деятельности в социальной сфере с зарплатой ниже среднереспубликанской.

Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-07-25 12:10:18
Зарплаты "выросли" у бюджетников из-за майских наказов Президента,но ,при этом прошли сокращения и были закрыты ряд социально значимых учреждений культуры,здравоохранения и спорта ,так называемая "оптимизация". .В коммерции зарплаты "выросли" из-за увеличения МРОТ. Грядёт новое увеличение МРОТ. Частный бизнес ждёт новые испытания, связанные с повышение этого МРОТ, которые не все выдержат.
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