Где в Карелии зарплаты растут быстрее всего, рассказали статистики

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Карелиястат проанализировал темпы роста зарплаты в различных видах экономической деятельности в Карелии в январе-мае 2018 года.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Карелии выросла на 11,9% и составила 37132 рубля 50 копеек.
Лидерами по темпам роста стали, в основном, виды деятельности в социальной сфере с зарплатой ниже среднереспубликанской.
Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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