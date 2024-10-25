Жителям поселка в Медвежьегорском районе придется потерпеть без воды несколько часов.
Жители поселка Пиндуши, внезапно оставшиеся без водоснабжения, обратились в сеть, задав вопрос о воде в местном паблике «
«Пиндуши, где вода?» — спросили подписчики.
«Опять без предупреждения?!» — отметили пользователи сети.
В комментариях администрация Медвежьегорского района сообщила о том, что отключение холодного водоснабжения в поселке Пиндуши связано с проведением неотложных ремонтных работ. Под отключение попали ул. Кирова, Онежская, Конституции. Воду отключили до 16.00.
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