Жителям поселка в Медвежьегорском районе придется потерпеть без воды несколько часов.

Жители поселка Пиндуши, внезапно оставшиеся без водоснабжения, обратились в сеть, задав вопрос о воде в местном паблике «Подслушано в Медвежьегорске»

«Пиндуши, где вода?» — спросили подписчики.

«Опять без предупреждения?!» — отметили пользователи сети.

В комментариях администрация Медвежьегорского района сообщила о том, что отключение холодного водоснабжения в поселке Пиндуши связано с проведением неотложных ремонтных работ. Под отключение попали ул. Кирова, Онежская, Конституции. Воду отключили до 16.00.