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Гендиректора строительной фирмы в Петрозаводске оштрафовали за нарушения правил безопасности на стройке

Новости. Общество
18:20, 12 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив
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Жители многоквартирного дома пожаловались на строительную фирму, которая не поставила забор вокруг стройплощадки, сообщила прокуратура Карелии.

Установлено, что организацией на территории Петрозаводска осуществляется строительство многоквартирных домов. Несколько многоквартирных домов были введены в эксплуатацию, в них заселились граждане. В то же время строительство трех многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от домов, заселенных гражданами, приостановлено.

Вопреки закону, а также санитарным правилам, фирма-застройщик не предприняла меры, препятствующие несанкционированному доступу к стройобъектам граждан, в том числе несовершеннолетних, а также животных, - то есть территории строительных площадок ограждений не имели.

Кроме того, на момент проверки на строительных площадках отсутствовали информационные щиты с указанием наименования объекта и названия застройщика.

В связи с этим прокуратурой города генеральному руководителю фирмы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений законов прокуратурой города в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением первого заместителя главного государственного жилищного инспектора Республики Карелия генеральный директор фирмы признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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