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Генерал-майор Сергей Шугаев: «Он трижды бежал, его рвали собаками»

Новости. Общество
16:45, 10 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках.

«Да, это правда, что фронтовики неохотно о войне рассказывали. Но одну историю в самых страшных подробностях я услышал, и она меня потрясла. Это история Василия Михайловича Клепцова, моего тестя. Он много лет молчал об этом. И рассказал ее в 1992-м, я уже тогда майором был…», - поделился генерал-майор Сергей Шугаев.

По словам Шугаева, Василий Михайлович уже служил в Красной Армии, когда война началась. В 1941-м году его наградили медалью «За боевые заслуги». В 42-м под Харьковом он попал в плен.

«Прошел Василий Михайлович три концлагеря на оккупированной немцами нашей территории. Затем его угнали в концлагерь в Германии, в Эссен. Там он в шахте работал. Трижды бежал, охрана его догоняла и рвала собаками», - рассказал Сергей Шугаев.

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