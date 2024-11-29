В сети люди вспомнили, каким было их детство без интернета

В социальной сети комментаторы поделились теплыми воспоминаниями о детстве.

В паблике «Дети 90-х» подписчики поделились воспоминаниями о временах, когда среди развлечений не было интернета и гаджетов.

«У нас были большие плетеные сани, почти как у Деда Мороза! В них сразу втроём можно было ездить», — вспоминает один из пользователей. Другой делится: «Летом на велосипеде в багажник пихали бутылку с водой с приоткрытой крышкой, типа бензин. Если кончился и не успел заправиться, толкаешь велик пешком».

Также отметили, что в их детстве большую роль играли семейные традиции. Например, на Новый год они вместе с родителями ездили поздравлять соседей, а потом всей компанией катались на санках.