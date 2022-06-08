Генерал-полковник Парфенчиков напомнил президентским кадетам о главной заповеди русского офицера

День Петрозаводска начался с очень красивого и вдохновляющего события – первой выпускной церемонии в Президентском кадетском училище.

Его стены покидает первый поток — ребята, которые начали обучаться в 2017 году, «благословлённые» самим идеологом создания ПКУ, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым — он лично открыл тогда первую линейку. Очень быстро минуло пять лет, и 17 «патрушевских» кадетов получили аттестаты с отличием, а каждый второй выпускник теперь имеет похвальный лист.

Министерство обороны на церемонии представлял заместитель руководителя ведомства Александр Фомин:

«Вы оправдываете надежды, которые Родина возлагает на вас. Эти аттестаты — большое событие в вашей жизни. В училище вы постигали азы самостоятельности, получили знания, учились дружить. Нет сомнений, что вы с гордостью и достоинством будете нести звание первых выпускников Президентского училища. Впереди — широкий простор выбора работы, жизненного пути. Но успех будет сопутствовать только тем, кто будет совершенствовать свой профессионализм. Мы, старшее поколение, передаем вам эстафету защиты Родины».

Артур Парфенчиков прибыл в училище в своем официальном военном облачении — мундире генерала полковника. С заметным воодушевлением Глава Карелии обратился ко всем собравшимся:

«В первую очередь, огромная благодарность родителям, педагогическому составу за то, что уже в первом выпуске ребята показали прекрасные результаты. С юных лет вы выбрали высокую честь жить и служить Родине и присяге. Запомните, главный принцип российского офицера — присягают один раз. Большинство из вас пойдет в военные училища, посвятит себя армейской службе. Кто–то станет инженером или конструктором, кто–то пойдет в область культуры, медицины. Но я уверен, что какой бы путь вы ни избрали, слова вашей присяги, принципы кадетского братства будут сопровождать вас всю жизнь. Служите нашей великой Родине честно, не жалея себя. В добрый путь! И помните, что вас всегда ждут ваши семьи, близкие, все мы».