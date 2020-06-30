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Геннадий Боднарчук: "Машиноместом придется обеспечить каждую квартиру в новостройке"

Новости. Общество
09:30, 01 Июля 2020
фото: пресс-служба Петросовета
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Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал о новом нормативе, который разрабатывают власти Петрозаводска, чтобы радикально решить вопрос с уплотнительной застройкой.

"На данный момент депутаты совместно со специалистами администрации разрабатывают положение, которое обяжет застройщиков серьезно увеличить количество машиномест в новостройках, причем парковки должны быть оборудованы непосредственно на участке, отведенном под застройку конкретного объекта, - рассказал Геннадий Боднарчук. - Сейчас речь идет о подготовке норматива, в соответствии с которым парковками должны быть обеспечены от половины всех предлагаемых к продаже квартир. С учетом «элитности» жилья и ряда других параметров машиноместом придется обеспечить каждую квартиру в возводимом доме. Данная мера позволит радикально решить вопрос с уплотнительной застройкой.

Строительные компании, которые захотят продолжать работу на территории Петрозаводска будут вынуждены учитывать общественные интересы.

Уже в ближайшей перспективе застройщиками придется либо понижать высотность своих домов, уменьшая количество запланированных квартир, либо строить подземные паркинги, либо сокращать пятно застройки на приобретенных участках.

Любое из этих решений приемлемо для города и позволит снять социальную напряженность, при этом серьезно улучшив качество городской среды.

Депутаты городского совета будут готовы рассмотреть данный вопрос уже на ближайшей сессии. Конечно, я понимаю, какое недовольство вызовет данное решение у представителей крупного строительного бизнеса".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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nae
2020-07-01 11:16:45
Если бы место на подземной парковке автоматически предоставлялось с покупкой квартиры, вопросов бы не было. Но места на подземных парковках торгуются отдельно от квартир и цена при этом больше, чем кирпичного двухуровнего гаража в кооперативе. Поэтому подземный паркинг проблему парковок во дворах и близлежащих территориях не решает.
Leopol'd
2020-07-01 10:48:08
Я не юрист, но сможет ли такое решение перекрыть требования федерального закона?
goo
2020-07-01 09:45:57
Очень много парковок было закрыто или отдано под застройку, теперь оказалось что ведра ставить негде, начались конфликты собственников. Что делает местная власть? Просто перекладывает
проблемы на бизнес.
Гость
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