Геннадий Боднарчук требует отменить решение Петросовета, лишающее его кресла спикера

Экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук требует признать незаконным решение горсовета от 23 июня 2021 года, согласно которому он был освобожден от должности председателя городского парламента.

Геннадий Боднарчук заявил, что решение Петросовета, лишающее его кресла спикера, является незаконным и подлежащим отмене. Как указано в судебном иске, данное решение было принято по результатам обращения главы Карелии Артура Парфенчикова в адрес исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича. В обращении содержалась информация о несоответствии расходов Геннадия Боднарчука его общим доходам в период с 2015 по 2019 год. В частности, в документе было указано, что Боднарчук не отразил сведения о приобретении двух объектов недвижимого имущества в 2015 году, двух транспортных средств в 2016 году, одного транспортного средства и одного объекта недвижимого имущества в 2017 году, пяти объектов недвижимого имущества в 2018 году и одного транспортного средства в 2019 году.

Общая сумма расходов по данным сделкам составила 28 056 400 рублей. При этом доходы Боднарчука за время с 2012 года по 2018 год составляли 4 263 217, 87 рублей.

Подробнее читайте в материале «Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом».