Геннадий Боднарчук: "Все вместе мы должны создать атмосферу нетерпимости к действиям вандалов"

Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук указал на необходимость усиления контроля за сохранностью благоустроенных общегородских и дворовых территорий и предложил подключить к этой работе волонтеров и общественность.

Заявление спикер Петросовета сделал на конференции городского отделения партии "Единая Россия", которая накануне состоялась в Петрозаводске.

В своем выступлении Геннадий Боднарчук рассказал, что в рамках празднования 100-летия республики город получит значительные средства на благоустройство, которые позволят привести в порядок еще большее число общественных территорий и зданий, в следующем году продолжится ремонт парков, скверов и дворов в рамках приоритетного партийного проекта "Комфортная городская среда". Однако все усилия и финансовые вливания могут оказаться тщетными, ведь "все проекты благоустройства карельской столицы могут оказаться уязвимыми перед лицом вандализма".

В подтверждение председатель Петросовета напомнил несколько недавних примеров, о которых писали СМИ. Так, на прошлой неделе неизвестные вандалы разгромили парк Петровский родник, который был благоустроен только в прошлом году, а в ночь с субботы на воскресенье нанесли серьезный ущерб двору по улице Энгельса, приведенный в порядок два года назад. Проблема имеет настолько острый характер, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник была вынуждена публично обратиться к благоразумию недобросовестных горожан, призвав их бережнее относиться к результатам проведенного благоустройства.

"Несложно представить сколько сил, времени и средств будет потрачено на приведение в порядок 50 фасадов зданий в центре Петрозаводска. Эти работы уже профинансированы республикой и должны начаться следующей весной. Но для того, чтобы уничтожить все усилия достаточно будет баллончика с краской и пары граффити", - справедливо заметил Геннадий Боднарчук.

По мнению председателя Петросовета, к защите результатов совместного труда власти и горожан на благо города должны подключиться все стороны, заинтересованные в дальнейшем благополучии и развитии Петрозаводска.

"Очевидно, что в решении проблем вандализма не обойтись без прямого взаимодействия с общественностью. Убежден, городское отделение партии "Единой России" должно реализовать программу по объединению усилий волонтеров, общественников и молодежи, которые готовы помочь в подготовке Петрозаводска к юбилейным торжествам. Возможно, стоит подумать и о возобновлении практики народных дружин. Наша задача объединить неравнодушных людей, которые хотят и готовы помочь своему городу. Все вместе мы должны создать атмосферу нетерпимости к действиям вандалов", - предложил Геннадий Боднарчук.

Кроме того, в выступлении было отмечено, что волонтеры и активная молодежь могли бы заниматься не только распространением информационных материалов о бережном отношении к городу и его наследию, проведением субботников в местах, где орудовали несознательные граждане, или проводить рейды по зачистке города от незаконной рекламы и объявлений, но и, к примеру, оказывать помощь гостям города, которые посетят Петрозаводск в праздничные дни 100-летия республики.

"Это может стать отдельным направлением работы волонтеров. Мы все видели, как проходил Чемпионат мира по футболу 2018 года в нашей стране, и поняли, какой силой может быть волонтерское движение. Без энергии и позитива волонтеров спортивное событие было бы совсем иным. Мы должны использовать этот ценный опыт и в карельской столице", - подчеркнул спикер Петросовета.

При организации работы с волонтерами Геннадий Боднарчук предложил использовать положительный опыт общественного движения "Петрозаводск - любимая столица", принимавшего активное участие в организационной работе по присвоению Петрозаводску официального статуса столицы. Добавим, что благодаря работе участников движения эту идею поддержало более 40 тысяч человек, в прошлом году закон, после 20-летних обсуждений, наконец-то был принят депутатами Законодательного Собрания РК.

Добавим, что в очередной конференции местного отделения партии также приняли участие члены фракции "Единая Россия" в Петрозаводском городском Совете – руководитель фракции, заместитель председателя Петросовета Александр Ханцевич, депутаты Павел Петров, Дмитрий Данильев и Наталия Ларшина. В рамках мероприятия делегаты подвели итоги петрозаводского патийного отделения в 2019 году, обсудили текущие кадровые вопросы и партийные проекты, одним из которых является "Комфортная городская среда", а также определились с приоритетными задачами на 2020 год.