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Новости. Политика
15:57, 18 Марта 2018

Геннадий Боднарчук: "Выборы - эффективный инструмент народовластия"

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Председатель Петрозаводского городского совета призвал жителей карельской столицы посетить избирательные участки.

 

"Когда я пришел сегодня на свой избирательный участок, и увидел, с каким настроением петрозаводчане участвуют в выборах президента России, как они ответственно и вдумчиво отнеслись к выбору проектов благоустройства общественных территорий по программе «Комфортная городская среда», я вспомнил выборы главы республики, которые состоялись в сентябре прошлого года. Тогда горожане также активно и с большим воодушевлением участвовали и в выборах руководителя региона, и в общегородском опросе о необходимости придания Петрозаводску столичного статуса… И эта активность принесла свои плоды. Голос Петрозаводска был услышан. Глава Карелии Артур Парфенчиков и республиканское правительство поддержали волеизъявление горожан. И вот на минувшей неделе законопроект о столичном статусе Петрозаводска был внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Карелии",- заявил Геннадий Боднарчук.

"Решение по законопроекту о столичном статусе доказывает, что голос каждого имеет вес, что вместе мы может добиться многого, что выборы и голосование - это не простая формальность, а эффективный и востребованный инструмент народовластия. Я надеюсь, что сегодня мы вместе также сделаем правильный выбор. Я призываю тех, кто еще не успел посетить избирательный участок, обязательно сделайте это и воспользуйтесь своим право выбрать не только будущее всей страны, но и то, какие проекты благоустройства должны быть реализованы на территории Петрозаводска в этом году",- добавил спикер Петросовета.

Геннадий Боднарчук заявил, что сам проголосовал за проект по благоустройству спуска от улицы Титова к набережной и поддержал еще две заявки по развитию Ключевой и Древлянки.

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