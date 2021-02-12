Генпрокуратура РФ приняла жалобы жителей Карелии на состояние дорог и ЖКХ

Генеральная прокуратура России организует проверку по жалобам жителей Карелии, поступившим заместителю руководителя ведомства Алексею Захарову.

Он принимал обращения во время приема граждан в режиме видеоконференцсвязи.

На что жаловались жители Карелии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Часть обращения касалась вопросов соблюдения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе должностными лицами управляющих организаций. Например, житель Петрозаводска пожаловался на бездействие управляющей компании, которая не проводит ремонт в многоквартирном жилом доме и не реагирует на претенезии жильцов.

Из Пряжинского района в Генпрокуратуру поступила жалоба на органы местного самоуправления из-за состояния автодороги до деревни Куккойла. Туда не могут проехать общественный транспорт и скорая помощь.

В числе других претензий надзорное ведомство отметило жалобы на нарушения прав инвалидов на доступную среду, прав несовершеннолетних на своевременное обеспечение лекарственными средствами, трудовых прав работников.

"По каждому обращению была организована проверка, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации", - сообщили в прокуратуре Карелии.