Геодезист из Костомукши рассказал, как зарождался лыжный спорт в Карелии

Житель города горняков рассказал об истории создания лыжной трассы и успехах первых спортсменов спортивной школы.

Геодезист и первооткрыватель города горняков Анатолий Парамзин обрадовался новости о том, что в Костомукше открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс и рассказал изданию 64 параллель, как зарождался лыжный спорт в республике.

Анатолий родом из Алтая. В Карелии живет с 1977 года. Поэтому она стала для него уже родной. Мужчина работал на комбинате в Костомукше. По его словам в 1977 году в городе проживало всего 290 человек.

Когда решался вопрос об обустройстве лыжной трассы в Костомукше, Анатолий принял в его решении непосредственное участие. Именно он предложил организовать ее сложной, со множеством петель. Мужчина имел перед глазами генплан и картографические карты, хорошо знал местность. Идея обустройства трассы понравилась Геннадию Ефремову и он одобрил ее.

Анатолий Парамзин рассказал, как появилась первая спортивная школа в Костомукше и об успехах спортсменов тех времен. Поделился с изданием фотографиями из личного архива. Более подробно об этом можно прочитать в статье на сайте 64 параллель.