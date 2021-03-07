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Герои мультфильма заговорят на карельском языке

Новости. Общество
15:54, 08 Марта 2021
фото: pixabay
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Студенты ПетрГУ, изучающие карельский язык, примут участие в озвучке мультфильма, который собирается снимать анимационная студия "Домик света" в Карелии.

Об этом сообщила газета "Петрозаводский университет".

Анимационная студия работает в школе поселка Эссойла. Сюжет мультфильма придумали школьники - он будет посвящен карельской игре "Кюккя".

Руководитель студии обратился к кафедре прибалтийско-финской филологии ПетрГУ с предложением озвучить мультфильм на карельском языке. В этой работе примут участие студенты вуза.

Кроме знания языка от них ждут творческого подхода и артистизма.

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