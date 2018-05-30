Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 30 Мая 2018

Герцогиня Кембриджская в платье за 4 тысячи рублей

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
30.05.18 20:00
Сколько заработали Михалков, Церетели, Бабкина и другие
30.05.18 19:10
Жителей Карелии приглашают на бесплатные кукольные спектакли
30.05.18 18:40
Все новости
Загрузка...

Кейт Миддлтон в очередной раз показала, что равнодушна к брендам.

Кейт Миддлтон с легкостью носит как платья от Шанель, так и одежду из масс-маркета, которую может позволить себе любая женщина, пишет Woman'sDay.

Недавно герцогиня вышла в свет в простом платье марки Zara, которое на наши деньги стоит 3999 рублей. Нежно-голубой наряд с поясом и вышивкой на груди Кейт выбрала для похода на скачки. А поклонницы королевской семьи, увидев в соцсетях новый образ герцогини, тут же побежали штурмовать магазины. Ведь не каждый день можно похвастаться, что оделась так же, как жена принца.

К слову, скачки, на которые пришла Кейт, оказались не самым грандиозным мероприятием, поэтому там не дежурило толп журналистов и фотографов. Да и Кейт старалась не привлекать к себе внимания. Однако скрыться от камер ей все-таки не удалось. Один из гостей сфотографировал герцогиню, когда она поправляла одежду своему старшему сыну – четырехлетнему принцу Джорджу. Мальчик, кстати, тоже был одет очень бюджетно: в обычные шорты и поло от H&M. А рядом стояла дочь Кейт – трехлетняя Шарлотта в легком розовом платьице.

Напомним, всего месяц назад, 23 апреля, герцогиня Кембриджская стала мамой в третий раз. Так что сейчас она официально в декрете и старается как можно реже посещать серьезные публичные мероприятия.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
30.05.18 20:00
Сколько заработали Михалков, Церетели, Бабкина и другие
30.05.18 19:10
Жителей Карелии приглашают на бесплатные кукольные спектакли
30.05.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины

Аналитика

Сегодня 10:49
Обществоведение
Работа до последнего пациента
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
К делу подключились консультанты 4
29.05.2018 12:28
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 3
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 7
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2018 14:00
Личное мнение
Просто плюнь! 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина – о старости, мешках и морщинах.
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
"Это было круто!" 5
21.05.2018 12:37
Как до вас достучаться? 14
21.05.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»