Герцогиня Кембриджская в платье за 4 тысячи рублей

Кейт Миддлтон в очередной раз показала, что равнодушна к брендам.

Кейт Миддлтон с легкостью носит как платья от Шанель, так и одежду из масс-маркета, которую может позволить себе любая женщина, пишет Woman'sDay.

Недавно герцогиня вышла в свет в простом платье марки Zara, которое на наши деньги стоит 3999 рублей. Нежно-голубой наряд с поясом и вышивкой на груди Кейт выбрала для похода на скачки. А поклонницы королевской семьи, увидев в соцсетях новый образ герцогини, тут же побежали штурмовать магазины. Ведь не каждый день можно похвастаться, что оделась так же, как жена принца.

К слову, скачки, на которые пришла Кейт, оказались не самым грандиозным мероприятием, поэтому там не дежурило толп журналистов и фотографов. Да и Кейт старалась не привлекать к себе внимания. Однако скрыться от камер ей все-таки не удалось. Один из гостей сфотографировал герцогиню, когда она поправляла одежду своему старшему сыну – четырехлетнему принцу Джорджу. Мальчик, кстати, тоже был одет очень бюджетно: в обычные шорты и поло от H&M. А рядом стояла дочь Кейт – трехлетняя Шарлотта в легком розовом платьице.

Напомним, всего месяц назад, 23 апреля, герцогиня Кембриджская стала мамой в третий раз. Так что сейчас она официально в декрете и старается как можно реже посещать серьезные публичные мероприятия.