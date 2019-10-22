ГИБДД ищет водителя, сбившего подростка в Петрозаводске (ВИДЕО)

В районе перекрестка улицы Станционная и проспекта А. Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В понедельник, 21 октября, в 7.26 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе перекрестка улицы Станционная и проспекта А. Невского неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода.

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, которая запечатлела, как водитель сбил подростка.

На ролике видно, что пешеход упал от удара, после поднялся и пошел на тротуар. Водитель остановился, вышел из машины и подошел к подростку. После короткого диалога водитель и пешеход разошлись.

После в соцсети появилась публикация мамы сбитого подростка, которая была возмущена произошедшим.

"Сегодня утром сбил моего сына и уехал. Что за люди у нас такие. Я в шоке!" – написала женщина.

Сегодня по факту публикации видео в соцсетях ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя, совершившего наезд на пешехода для установления факта происшествия.

"Заявления в ГИБДД по факту ДТП не поступало, - сказали в Госавтоинспекции. – Если выяснится, что ни пешеход, ни машина не пострадали, то это будет означать, что ДТП не было. Но если обнаружится, что есть повреждения на авто или пешеход пострадал, то данный инцидент будет читаться ДТП, а водитель – покинувшим место аварии. И тогда ему грозит наказание".

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.