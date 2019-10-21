ГИБДД Карелии прокомментировало ДТП с улетевшим в кювет автобусом

В ДТП, которое произошло сегодня утром на Вокнаволокской дороге, пострадавших нет.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, сегодня около 9 часов утра в полицию Костомукши поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Костомукша - Вокнаволок.

"К моменту прибытия на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции водители (участники дорожной аварии) по обоюдному согласию самостоятельно оценили материальный ущерб, причиненный в результате ДТП, и составили Европротокол", - сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы выяснили, что водитель автобуса, уходя от столкновения с встречным автомобилем НИВА, допустил съезд с проезжей части в правый по ходу движения кювет.

"Автобус не является перевозчиком на регулярном маршруте. Пострадавших в ДТП нет", - отметили в ГИБДД Карелии.