ГИБДД Карелии назвала понедельник самым аварийным днем

В республике выросло число аварий со смертельным исходом, сообщает УГИБДД по Карелии.

Понедельник - день тяжелый. В этом году, по статистике, число аварий со смертельным исходом увеличилось на 250%, с двух до семи погибших, говорится в сообщении ведомства.

Негативная тенденция по понедельникам наблюдается в Прионежском, Сортавальском и Лоухском районах.

Вторник - менее аварийный день.