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Новости. Общество
10:03, 14 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

ГИБДД Карелии назвала понедельник самым аварийным днем

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В республике выросло число аварий со смертельным исходом, сообщает УГИБДД по Карелии.

Понедельник - день тяжелый. В этом году, по статистике, число аварий со смертельным исходом увеличилось на 250%, с двух до семи погибших, говорится в сообщении ведомства.

Негативная тенденция по понедельникам наблюдается в Прионежском, Сортавальском и Лоухском районах.

Вторник - менее аварийный день.

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