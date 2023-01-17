ГИБДД Карелии опубликовала фото ДТП, где погиб водитель малолитражки

В Муезерском районе, у деревни Тикша, в ДТП погиб 50-летний водитель автомобиля Matiz.

В паблике ГИБДД Карелии появились фото смертельного ДТП в Муезерском районе.

Сегодня утром, 18 января, в 8.30 на 201 км автодороги «Костомукша–Кола–Госграница» 38-летний водитель автомобиля Hyundai допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Matiz. 50-летний водитель Matiz погиб, его 68-летняя пассажирка госпитализирована. Водитель Hyundai бригадой «скорой» доставлен в больницу.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал, что недалеко от деревни Тикша произошло столкновение двух автомобилей.

«Один погибший и двое пострадавших, все жители Костомукши. Пациенты с травмами доставлены в Межрайонную больницу № 1», - сообщил Михаил Охлопков.