Еще один человек погиб в ДТП на трассе в Карелии

В Муезерском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале, в Муезерском районе , недалеко от деревни Тикша произошло столкновение двух автомобилей.

«Один погибший — мужчина 1972 года и двое пострадавших, все жители Костомукши. Пациенты с травмами доставлены в Межрайонную больницу № 1», — сообщил Михаил Охлопков.

Напомним, два автомобиля столкнулись на Вытегорском шоссе 16 января в 23.15 вечера. В одном автомобиля находились двое мужчин — оба погибли.