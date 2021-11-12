ГИБДД Карелии подтвердила отмену обязательного техосмотра личного автотранспорта

ГИБДД Карелии дала разъяснения по поводу изменений в федеральном законодательстве об отмене обязательного техосмотра автотранспорта.

С 30 декабря 2021 года легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях не подлежат техническому осмотру. Вместе с тем, владельцы могут обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.

Однако диагностическая карта потребуется при постановке на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае изменения его конструкции.