Жителей Беломорского округа предупредили об отмене автобуса по направлению Беломорск — Летнереченский

Перевозки пассажиров 23 и 24 декабря осуществляться не будут.
В официальном паблике Беломорского округа предупредили жителей, что по техническим причинам (автобус на ремонте) перевозки пассажиров по направлению Беломорск — Летнереченский 23 и 24 декабря 2024 года осуществляться не будут.
«О возобновлении движения автобуса по данному направлению сообщим дополнительно», — отметили в источнике.
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