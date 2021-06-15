ГИБДД Карелии предлагает написать стих с рифмой «инспектор — проспекты»

Госавтоинспекция Карелии объявила творческий конкурс буриме: желающие будут сочинять стихотворения по заданным рифмам.

Онлайн-игра «Буриме ПДД» (стихи по заданной рифме) посвящена 85-летию со дня образования службы Госавтоинспекции и дорожной безопасности, сообщают в ГИБДД Карелии.

Организаторы предлагают сочинить стихотворения с рифмами: «Инспектор — Проспекты», «Ясный — Безопасный».

Сообщается, что заданные слова можно склонять, переставлять местами, но обязательно сохранить рифму. Слова должны быть размещены в конце строк стихотворения.

Само стихотворение должно быть осмысленным, призывать к безопасному поведению на дороге или являться поздравлением Госавтоинспекции.

Стихотворения ждут в паблике Госавтоинспекции.