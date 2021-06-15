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ГИБДД Карелии предлагает написать стих с рифмой «инспектор — проспекты»

Новости. Общество
09:13, 16 Июня 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Госавтоинспекция Карелии объявила творческий конкурс буриме: желающие будут сочинять стихотворения по заданным рифмам.

Онлайн-игра «Буриме ПДД» (стихи по заданной рифме) посвящена 85-летию со дня образования службы Госавтоинспекции и дорожной безопасности, сообщают в ГИБДД Карелии.

Организаторы предлагают сочинить стихотворения с рифмами: «Инспектор — Проспекты»,  «Ясный — Безопасный».

Сообщается, что заданные слова можно склонять, переставлять местами, но обязательно сохранить рифму. Слова должны быть размещены в конце строк стихотворения.

Само стихотворение должно быть осмысленным, призывать к безопасному поведению на дороге или являться поздравлением Госавтоинспекции.

Стихотворения ждут в паблике Госавтоинспекции.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-06-16 10:37:34
Гаврила был простой инспектор
Гаврила людям помогал
В свои дежурства на проспектах
Им жезлом знаки подавал
Leopol'd
2021-06-16 10:03:38
Опасная просьба, если предмодерацию не внедрят. Водители знают очень много рифм для сотрудников ГАИ. А белым стихом такое напишут, что и в страшном сне инспекторам не снилось.
кир
2021-06-16 11:14:22
Leo, для тебя тоже стихом. Работа трудна, работа томит. За неё никаких копеек.(с) Не смеши моего кота, второй бездельник после плаксы.
Гость
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