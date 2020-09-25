ГИБДД Карелии прервала водителю "движ без правил"

Сегодня ночью, а также ранним утром в Кондопожском районе два нетрезвых водителя отстранены от управления транспортными средствами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В отношении водителей составлены административные материалы. Решение о наказании примет суд.

Нарушителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на управление транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости за рулем и напоминает, что сообщить информацию о нетрезвом водителе можно по телефону 102 или в дежурную часть 8 (81451) 020902.