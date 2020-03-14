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ГИБДД Карелии призывает водителей к осторожности: на дорогах скользко

Новости. Общество
18:39, 14 Марта 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Неуверенным автолюбителям советуют воздержаться от поездок.

Снег, метель, ветер и понижение температуры неблагоприятно отражаются на дорожной обстановке. Так, на трассе "Кола" сейчас скользко.

"Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны за рулем. Перед выполнением маневров убедитесь в безопасности, не применяйте резкого торможения, соблюдайте дистанцию и интервал между автомобилями. Выбирайте разумную скорость, при которой можно контролировать дорожную ситуацию", - предупреждают в Госавтоинспекции Карелии.

Поскольку в ближайшие дни снежная погода сохранится, всем, кто не уверен в своих навыках вождения в условиях снегопада, рекомендуют не выезжать на личных автомобилях.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Карелии местами подморозит до -23 градусов.

 

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