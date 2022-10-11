ГИБДД Карелии просит водителей не выезжать на «встречку»

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей о сложных погодных условиях и попросила не нарушать ПДД.

Как отмечается в паблике ГИБДД, в республике сохраняется холодная ветреная погода, местами снегопад. При таких погодных условиях водителю необходимо быть максимально внимательным, неукоснительно соблюдать ПДД.

«При выборе скорости движения следует учитывать дорожные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами. Ни при каких обстоятельствах не допускать выезд на «встречку» на участках дорог, где это запрещено», - посоветовали в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции настоятельно рекомендовали заменить летние шины на зимние и беречь себя и близких.