ГИБДД Карелии просит водителей не выезжать на «встречку»

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей о сложных погодных условиях и попросила не нарушать ПДД.
Как отмечается в паблике ГИБДД, в республике сохраняется холодная ветреная погода, местами снегопад. При таких погодных условиях водителю необходимо быть максимально внимательным, неукоснительно соблюдать ПДД.
«При выборе скорости движения следует учитывать дорожные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между машинами. Ни при каких обстоятельствах не допускать выезд на «встречку» на участках дорог, где это запрещено», - посоветовали в ведомстве.
Также в Госавтоинспекции настоятельно рекомендовали заменить летние шины на зимние и беречь себя и близких.
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