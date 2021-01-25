ГИБДД Карелии просит водителей резко не тормозить

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с просьбой.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей, что сегодня, 26 января, и в последующие дни на территории республики сохранится плюсовая температура. В большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей не допускать экстренного торможения и резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям.